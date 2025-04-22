Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde ev kadınlarına yönelik tarihi bir adım atılıyor. Star Haber'de yer alan habere göre , Aile Koruma Kalkanı paketiyle ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması için düğmeye basıldı. Bu yeni düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş tüm ev kadınlarını kapsayacak.

Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın tüm ev kadınları bu önemli haktan yararlanabilecek. Projenin en dikkat çekici yanı ise devletin sağlayacağı önemli destek olacak. Buna göre, ev kadınlarının ödeyeceği aylık sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık prim ödemesi düşünüldüğünde, devletin bu desteği mevcut asgari ücretle yaklaşık 500 bin lirayı bulacak.

Başvuruda bulunan ev kadınları, Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılacaklar. Devlet destekli prim ödemelerini tıpkı kendi işini yapanlar gibi her ay düzenli olarak internet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Projeyle birlikte anneler için de önemli bir avantaj sunuluyor. Çocuk sayısına göre yıpranma payı benzeri bir esneklik sağlanacak ve çocuklu anneler erken emeklilik konusunda diğer başvuranlara göre daha avantajlı bir konuma sahip olacaklar. Bu düzenleme, ev işlerinin yanı sıra çocuk yetiştirmenin getirdiği zorlukların da göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor. Bu tarihi adım, ev kadınlarının ekonomik güvencelerini artırarak toplumsal hayattaki konumlarını güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.