Alanya'nın hafızasında önemli bir yer edinen, en eski esnaflarından Şakir Çintaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alanya'da yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanan Çintaş'ın ani vefatı, Alanya esnaf camiası başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, geçirdiği kalp krizi sonrası Alanya'da bir hastaneye kaldırılan Şakir Çintaş, burada entübe edilerek tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, Çintaş sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Şakir Çintaş'ın vefatı, Alanya'da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllardır Alanya esnafının önemli bir parçası olan ve güler yüzüyle tanınan Çintaş, sosyal çevresi tarafından da oldukça sevilen ve sayılan bir isimdi. Vefatı, Alanya'nın sosyal ve ticari hayatında derin bir boşluk yarattı.

Merhum Şakir Çintaş'ın cenazesi, bugün Alanya'nın Demirtaş Ali Efendi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yedigün Haber Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.