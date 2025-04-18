Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası, Alanya'nın Türkler eski Belediye Başkanı Osman Çavuşoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata veda etti. Merhum Osman Çavuşoğlu, Türkler Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Osman Çavuşoğlu için Türkler Merkez Mezarlığı'nda saat 15.00'te cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları, siyasetçiler, Çavuşoğlu ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Osman Çavuşoğlu, dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar, Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileklerini iletti.