Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kurul toplantısı, mevcut başkan Ali Darı ile başkan adayı Mesut Girenes arasındaki sert tartışmalarla gündeme geldi. İki adayın söz düellosu toplantıya damgasını vururken, Ali Darı'nın sarf ettiği ağır ifadeler salonda gergin bir atmosfer oluşturmuştu.

Başkanlık konuşmasını yapan Ali Darı, rakibi Mesut Girenes'in geçmişte bazı esnaflar hakkında "çakal" ve "şerefsiz" gibi yakışıksız ifadeler kullandığını iddia etti. Darı, bu iddiasını desteklerken, "Bu kişiyi başkan yaparsanız, kooperatifin adını ‘Şerefsizler, çakallar kooperatifi’ yapın" şeklinde şok edici bir çıkışta bulundu. Bu sözler salonda büyük bir şaşkınlık ve tepkiye yol açtı.

"Sözlerim Yanlış Anlaşıldı"

Büyük tepkilerin ardından bir açıklama yapma gereği duyan Ali Darı, sarf ettiği sözlerin kendisine ait olmadığını savundu. Darı, amacının yalnızca rakibi Girenes'in geçmişte kullandığı iddia edilen ifadeleri hatırlatmak olduğunu belirterek, "Bu kelimeler bize yakışmaz, ben sadece olanı hatırlattım" dedi. Darı, ifadelerinin bağlamından koparıldığını ve yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Esnafa Uyarıda Bulundu

Açıklamasının devamında Ali Darı, hem kendi yönetimi hem de rakibi hakkında esnaflara dikkatli olmaları yönünde bir uyarıda bulundu. "Ali Darı’ya da fazla güvenmeyin. Neye imza attığınıza dikkat edin" ifadelerini kullanan Darı, hem özeleştiri yaparak kendi yönetimine karşı da temkinli olunması gerektiğini vurguladı hem de genel kurul üyelerine seçim sürecinde dikkatli karar vermeleri çağrısında bulundu.