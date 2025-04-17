Eski Türkler Belde Belediye Başkanı, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet, Hayri, Şükrü ve Aydın Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti. Alanya'da "Osman Ağa" olarak tanınan Çavuşoğlu, uzun yıllar boyunca Alanya'nın siyasi ve eğitim hayatında önemli bir figür olarak biliniyordu.

Üç dönem Eski Türkler Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Osman Çavuşoğlu, Alanya'nın ilk özel eğitim kurumu olan Hamdullah Emin Paşa Koleji'nin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emek sahibiydi. Eğitime verdiği önemle bilinen Çavuşoğlu, önemli görevlere geleceğini öngördüğü oğlu, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu da bu özel okulda okutmuştu. Osman Çavuşoğlu'nun vefatı, Alanya'da derin üzüntüye yol açtı.