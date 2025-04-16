S.S. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 2023/2024 yıllarını kapsayan Birleştirilmiş Mali Genel Kurul Toplantısı, bugün saat 10.00'da Alanya Belediyesi Eşgilik Düğün Salonu'nda başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan genel kurula kooperatif üyeleri yoğun katılım gösterdi.

Toplantının gündeminde, kooperatifin mali durumu, 2023 yılı faaliyet raporları ile 2024 yılı hedef ve projelerinin görüşülerek üyelerin bilgilendirilmesi yer alıyor.

Ancak, Birleştirilmiş Mali Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan mevcut Başkan Ali Darı'nın sözleri dikkat çekti. Darı, "Bu kooperatifi kimseye yedirtmem" ifadelerini kullanırken, kendisine rakip olarak çıkmak isteyen Mesut Girenes'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Üyelere seslenen Başkan Darı, "Bu adamı buraya seçmeyin. Seçerseniz kooperatifin adını değiştirin. Çakallar, şerefsizler kooperatifi yapın" şeklinde konuştu. Başkan Darı'nın bu sözleri genel kurulda gergin anların yaşanmasına neden oldu.