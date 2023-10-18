İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı tüm dünya genelinde büyük tepki çekti.

Türkiye’de de birçok ilde saldırılar protesto edildi. İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar saldırıyı lanetledi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlardan bir grubun, konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.

1 ölü, 5 gözaltı

Valilik, protestolar esnasında polislere saldıran 5 kişinin gözaltına alındığını, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Olaylarda 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır"

Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan Eshabil Tüfekçi (65) isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı, terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.

KAYNAK: En Son Haber