Alanya’da trafik ve asayiş güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri tarafından 17 Ekim Salı günü asayiş yol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada. 56 araç kontrol edildi. 175 şahıs sorgulandı. 19 araca toplamda 68.190 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç trafikten men edildi.

Jandarma Ekiplerinin de denetimleri devam ediyor

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Ekim Pazartesi günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 721 araç kontrol edildi. Toplamda 78 araç ve sürücüye 61.697 TL cezai işlem uygulandı. Gerekli şartları taşımayan 5 araç trafikten men edilmiştir.