İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekipleri, bugün (27 Mayıs) Papara A.Ş. üzerinden yürütülen "Yasa Dışı Bahis" faaliyetlerine karşı dev bir operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı bahis örgütünün elebaşının da dahil olduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Papara sistemlerinin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması için kullanıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, vatandaşlar adına hesaplar açarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırdıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler, çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi:

26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

Bu hesaplar aracılığıyla toplamda 12 milyar 879 milyon 558 bin TL'lik işlem tutarı bulunduğu belirlendi.

Toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına transfer edildiği saptandı.

Operasyon kapsamında, Papara A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 10 adet şirkete, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konuta el konuldu. El konulan mal varlıklarının değerinin yaklaşık 5 milyar TL olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü, kahraman polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu büyük operasyon, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.