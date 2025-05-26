Konyaspor deplasmanından dönen Alanyaspor kale arkası taraftar grubu üyelerini taşıyan minibüs, D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarptı. Gece saatlerinde yaşanan kaza, Türkler Mahallesi D-400 Karayolu Adin Kavşağı üzerinde gerçekleşti.



Edinilen bilgilere göre; Manavgat yönünden Alanya istikametine ilerleyen minibüsün sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.



TARAFTARLAR KAZAYI YARALANMADAN ATLATTI

Araçta bulunan Alanyaspor kale arkası taraftar grubu üyesi 11 kişi, kazayı mucizevi bir şekilde yaralanma olmadan atlattı. Konyaspor – Alanyaspor maçı sonrası dönüş yoluna çıkan minibüste sadece maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekipler çevrede gerekli güvenlik önlemlerini alırken, taraftarların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın şokuyla kısa süreli panik yaşayan taraftarlar, olayın ucuz atlatılmasıyla derin bir nefes aldı.



JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme yürütüyor.