Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, eğitim-öğretim yılının huzurlu bir şekilde devam etmesi ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde önemli bir güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, potansiyel risk teşkil edebilecek alanlar titizlikle incelendi.

Emniyet ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, 4 internet kafe, 6 kıraathane, 10 park ve bahçe, 2 iddia bayii, 3 çay evi ve 2 tekel bayii olmak üzere toplamda 27 farklı iş yeri ve kamusal alan denetlendi. Bu denetimlerle, öğrencilerin olumsuz alışkanlıklar edinebileceği veya zararlı maddelere ulaşabileceği ortamların önüne geçilmesi hedeflendi.

Uygulama sırasında ayrıca, 210 şahıs üzerinde kimlik ve genel güvenlik kontrolü yapıldı. Öğrenci taşımacılığının en kritik unsurlarından olan servis araçları da mercek altına alındı. Toplam 31 okul servisi detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan bu kapsamlı denetimler sonucunda, bir okul servisine trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle tam 2 bin 167 TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin güvenliğinin kendileri için en önemli öncelik olduğunu ve bu tür denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. Velilerin de bu konuda hassasiyet göstererek şüpheli durumları anında emniyet birimlerine bildirmesi önemle vurgulandı.