Terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, 36 ilde eş zamanlı dev operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, aktif görevdeki askerler ve emniyet mensuplarından oluşan toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.

TSK'da Kritik Gözaltılar: 4 Albay Dahil 56 Asker Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak görev yapan 63 şüpheli asker tespit edildi. İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan bu askerlerden 56'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan askeri personelin rütbe dağılımı dikkat çekiyor:

4 Albay

8 Yarbay

12 Binbaşı

15 Yüzbaşı

24 Astsubay ve Uzman Çavuş

Birliklere göre dağılım ise şöyle: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 8 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 13 kişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 36 kişi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 6 kişi. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Emniyet'te FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında

Aynı zamanda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet içerisindeki faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen bir başka soruşturma kapsamında da operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, örgütle irtibatlı olduklarına dair itirafçı beyanları, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama kayıtları, BankAsya hesap hareketleri ve özellikle fakülte-yüksekokul döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunan kişilerle irtibatları olduğu öne sürülen 9 şüpheli emniyet personeli tespit edildi.

İstanbul merkezli Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de toplam 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu, 6'sı aktif görevde, 2'si okul döneminde ilişiği kesilmiş ve 1'i ihraç durumda olan 9 emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı. Tüm şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.