İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Kafes" kod adlı operasyonlarda, akıl almaz bir para trafiği ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi.

Suç Makineleri Yakalandı: 35'i Cezaevinde

Operasyonlar sonucunda toplam 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Yakalanan şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti", "Resmi belgede sahtecilik", "Rüşvet", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Milyarlarca Liralık Hesap Hareketliliği Deşifre Oldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, suç örgütlerinin korkunç boyutlardaki finansal hareketliliğini gözler önüne serdi. Şüphelilerin banka hesaplarında tam 1 Milyar 785 Milyon TL tutarında bir hesap hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar kapsamında, şüphelilere ait 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konutun yanı sıra, sahte engelli raporlarıyla usulsüz olarak alındığı belirlenen 12 adet otomobile de el konuldu.

Dolandırıcılık Yöntemleri Pes Dedirtti

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesindeki operasyonlarda, suç örgütlerinin farklı illerdeki dolandırıcılık yöntemleri de aydınlatıldı:

Antalya'da: Yeşil reçeteli ilaçları sahte reçetelerle usulsüz bir şekilde satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Artvin'de: Cinsel içerikli ürün satan bir firmadan müşteri bilgilerini yasa dışı yollarla temin ettikleri ve kendilerini avukat, mali müşavir veya muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" adı altında vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Adana'da: "Yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşı dolandırdıkları ortaya çıktı.

Balıkesir'de: Para karşılığında sahte engelli raporları düzenleyerek kamuya büyük zararlar verdikleri belirlendi.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal de ele geçirildi.

İçişleri Bakanı, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarını, Kahraman Jandarmayı ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.