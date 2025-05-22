İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-İSTANBUL 2" operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı. Özellikle gençleri hedef alan sokak ve mahalle satıcılarına karşı yürütülen bu operasyon, dört aylık titiz bir çalışmanın ürünü olarak öne çıkıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon, İstanbul'daki ilçelerde yeniden mercek altına alınan ve büyük bir titizlikle analiz edilen bilgiler ışığında gerçekleştirildi. Şüpheliler, teknik ve fiziki takiple adım adım izlenerek, işledikleri suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi.

Yetkililer, operasyonun gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine net bir mesaj verdiğini belirtti: "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!"

İstanbul Valisi, operasyonları koordine eden Başsavcılıklar ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü ile kahraman polisler tebrik edildi. Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğu vurgulanarak, zehir tacirleriyle ülke ve insanlık adına mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.