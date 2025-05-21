Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaya devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca, mermiler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin rutin yaya devriyesi sırasında, şüpheli hareketler sergileyen C.G. isimli bir şahıs durduruldu. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, Bu tabancaya ait 10 adet 9.19mm fişek, 193 adet Xanax uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.