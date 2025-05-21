Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İlde son bir haftada gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar, tefecilik ve kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılar kaydetti.

Tefecilere Geçit Yok: 7 Tutuklama

KOM Şube Müdürlüğü'nün "Tefecilik" suçuna yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, belirlenen 13 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 7'si, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyonlar, ildeki tefecilik faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu.

Kaçakçılık Ağlarına Neşter: Yarım Milyonu Aşkın Kaçak Ürün Ele Geçirildi

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" (Kaçakçılık) suçundan da operasyonlarını derinleştiren Antalya KOM Şube Müdürlüğü, 17 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı. Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde belirlenen iş yeri, depo ve ikametgahlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemeler arasında; 512 bin 560 adet kaçak boş/dolu makaron, 1.626 adet kaçak elektronik sigara, 831 paket kaçak sigara, 640 kilogram kaçak tütün, 639 adet kaçak emtia, 23 adet kaçak cep telefonu yer alıyor. Bu operasyonlar, kaçak ürünlerin yasa dışı ticaretine büyük bir sekte vurdu.

Firariler Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şahıs, titiz takip ve operasyonlar sonucu yakalanarak adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kamuoyuna yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelesinin, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle, hız kesmeden ve aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.