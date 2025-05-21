Alanya'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla Jandarma ve Zabıta ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 719 motosiklet sürücüsü detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Denetimler sonucunda, çeşitli trafik ihlalleri yaptığı belirlenen 119 motosiklet sürücüsüne toplamda 437.672 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, yapılan kontrollerde evrak eksikliği veya teknik yetersizlikler nedeniyle 33 motosikletin trafiğe çıkışına izin verilmedi ve trafikten men edildi.

Yetkililer, bu tür uygulamaların Alanya'da trafik düzenini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.