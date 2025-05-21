Olay, geçtiğimiz gün Alanya’nın Seki Mahallesi'nde myedana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 45 yaşındaki F. Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bir çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan F.Y., ağır yaralı olarak yola düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, F. Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

F. Y.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.