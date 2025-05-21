Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda, son iki haftadır 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucunda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen tam 298 şüpheli örgüt mensubu yakalanarak adalete teslim edildi.

Emniyet ve Jandarma'dan Ortak Harekat

Operasyonların detaylarına göre, Emniyet güçleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MİT Başkanlığı ile iş birliği içinde Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 40 ilde operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet gösterdiği ve örgüte finans sağladığı belirlenen 159 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ise İl Jandarma Komutanlıkları, Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 26 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Jandarma operasyonlarında, DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 139 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Materyaller Terörün Belini Kırıyor

Operasyonlar sırasında, terör örgütünün faaliyetlerini sekteye uğratacak önemli deliller de ele geçirildi. Çok sayıda ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Bu materyallerin, örgütün Türkiye'deki yapılanması ve finans kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

İçişleri Bakanı, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, MİT Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini, İl Jandarma Komutanlarını ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren "Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmalarımızı" tebrik etti. Bakan, açıklamasında "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak, terörle mücadelenin aralıksız süreceği mesajını verdi.