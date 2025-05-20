Türkiye'nin uluslararası suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı duyuruya göre, kırmızı bültenle aranan dört önemli suçlu daha Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonla F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahısların iadesi sağlandı.

Yakalanan şahıslardan FB, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama" suçundan aranıyordu. SD ise "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma" suçlarından kırmızı bültenle takip ediliyordu. Diğer yakalananlardan MT, "Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafiği Tehlikeye Sokma" gibi ciddi suçlardan aranırken, E.Ö. de "Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından uluslararası düzeyde arananlar listesindeydi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, bu başarılı operasyonda emeği geçen Adalet Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Bu son operasyon, Türkiye'nin suçla mücadeledeki azmini ve uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, suçluların nerede olursa olsun adalet önüne çıkarılacağının da güçlü bir mesajı oldu.