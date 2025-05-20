Alanya'nın gözde turizm beldesi Avsallar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük üzüntüye yol açtı. Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen biri yabancı uyruklu bir kadın yolcu ve diğeri Türk vatandaşı olduğu öğrenilen genç bir erkek sürücünün bulunduğu motosiklet, seyir halindeyken kontrol çıkarak yol kenarında park halinde bulunan bir tur otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindeki iki kişi yola savruldu. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede hem kadın yolcunun hem de erkek sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, feci kazanın kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, otobüs ve motosiklet üzerinde delil toplarken, görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruluyor.

Bu acı olay, Alanya'da derin bir üzüntüye neden oldu. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçilmesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırıyor. Kazayla ilgili soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.