Alanya Kaymakamlığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve gazetemizde de geniş yer bulan ve büyük üzüntüye yol açan turiste saldırı olayına ilişkin resmi açıklama yaptı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası hemen adli ve idari işlemlerin başlatıldığı ve söz konusu işletmenin zabıta ekipleri tarafından olay günü mühürlendiği belirtildi. Mührün halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin turizmde öncü kentlerinden Alanya'nın misafirperverlik anlayışına vurgu yapılırken, bu anlayışa aykırı davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Kaymakamlık, yaşanan bu üzücü olayın, Alanya ve ülke turizminin temel değerleriyle uyuşmadığını belirterek, benzer olayların tekrarlanmaması için tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi.

Yetkililer, toplumun güvenliği ve turizmden alınan memnuniyetin korunması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.