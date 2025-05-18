Alanya'da meydana gelen korkunç trafik kazasında bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 21 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Yalçı Mahallesi'ndeki Kuşyuvası Mevkii'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, A. D. (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araç sürücüsü A. D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta bulunan M.K. isimli şahıs ise ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, M.K.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Savcılık ve jandarma ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı. A. D.’nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kuşyuvası yolu sakinlerinin sık sık benzer kazaların yaşandığı yönünde şikayetleri olduğu öğrenildi.