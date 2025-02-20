On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken, iftar sofralarının en çok beklenen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin fiyatı merak konusu oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pidenin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 250 gram Ramazan pidesi İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 TL'den satılıyordu. Bu yılki zam ile pidenin fiyatında gözle görülür bir artış yaşandığı belirtiliyor. Antalya’da ki fiyatın ne olacağı konusunda vatandaşlar açıklanacak fiyata odaklanırken fiyat belirsizliği devam ediyor.

Ramazan ayında ramazan pidesinin, özellikle iftar sofralarında önemli bir yer tuttuğu düşünüldüğünde, fiyat artışının tüketiciler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu. Fırıncılar Federasyonu, bu yıl da Ramazan pidesinin kalitesi ve tazeliği konusunda gerekli önlemleri alacaklarını bildirdi.