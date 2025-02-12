Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, dünya çapında faaliyet gösteren büyük spor ayakkabı üreticisi Adidas'a, Türkiye'de satışa sunulan 'Samba OG' modelinde domuz derisi kullanıldığını belirtmediği için idari para cezası uyguladı. Reklam Kurulu'nun denetimleri, ürün içeriklerinin toplumun dinî hassasiyetlerine uygun şekilde açıklanmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Domuz derisi kullandığı tespit edilen ayakkabının satış platformundaki açıklamalarda sadece "doğal deri" ifadesine yer verilmesi, yanıltıcı bilgi olarak değerlendirildi. Reklam Kurulu, Adidas’tan resmi bir savunma talep etmesine rağmen, şirketin bu talebe yanıt vermemesi üzerine 550 bin lira ceza kesildi ve yanıltıcı reklamların durdurulmasına karar verildi.

Tüketiciyi koruma yasalarına aykırı olarak değerlendirilen bu durum, birçok marka için önemli bir ders niteliği taşıyor. Şirketlerin, ürün içeriklerini açıkça belirtmeleri gerektiği bir kez daha vurgulanırken, ilgili denetimlerin de devam edeceği ifade edildi.