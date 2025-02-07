Toplantıya yaklaşık 100 yakın iş kadını katılırken, Alanya'nın farklı sektörlerinden gelen kadın girişimciler, sektörel buluşmada tanışarak deneyimlerini paylaştı. Açılış konuşmasını yapan Kurucu Başkan Rukiye Okşar, kadınların ticaret hayatındaki rolünün önemine vurgu yaptı ve derneğin amacı hakkında bilgi verdi. Okşar, sektörel buluşmaların kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunarak, inovasyon ve iyileştirmelerle sektörel gelişim sağlamak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

KADINLARIN TİCARET DÜNYASINDA DAHA GÜÇLÜ BİR YERİ OLACAK

Alanya'da ilk defa düzenlenen bu tür bir organizasyon, kadın girişimciler için önemli bir platform oluşturarak ticaret dünyasında birbirleriyle güçlü bir ağ kurmalarını sağlayacak. Kurucu Başkan Rukiye Okşar, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların ticaret ve iş dünyasında daha fazla yer alabilmesi için bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.





İNOVASYON VE İŞBİRLİKLERİ İLE GÜÇLÜ BİR GELECEK

Toplantıya katılan her sektörden kadın girişimciler, kendi işlerini tanıtarak sektörel zorluklar ve fırsatlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kadınların ticaretin farklı alanlarında inovasyonlar geliştirmesi ve işbirlikleri kurarak sektörlerinde iyileştirmeler yapması gerektiğine değinildi. Bu tür buluşmaların, Alanya'daki girişimci kadınlar için büyük bir fırsat sunacağına dikkat çekildi.



KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Girişimci Alanya İş Kadınları Platformu, kadın girişimcilerin yerel ekonomiye katkı sağlamasının yanı sıra Alanya'da ticaretin gelişmesine ve kadınların iş dünyasındaki yerinin güçlenmesine önemli bir katkı yapmayı hedefliyor. Platformun gelecekte düzenleyeceği sektörel buluşmalar ve etkinliklerle, kadın girişimcilerin başarı hikayelerinin artması bekleniyor.





DERNEK BİNASI TUTULDU

Girişimci Alanya İş Kadınları Derneği kuruldu ve dernek faaliyete geçti. Kurucu Başkan Rukiye Okşar'ın liderliğinde, Nefise Develioğlu, Gülfer Gözütok, Meryem Küpçü, Fatma Özkan ve Lebibe Yüksel Çokdolu gibi önemli isimlerin yer aldığı kurucu üyeler, Alanya'da girişimci kadınları bir araya getiren bir dernek oluşturdu. Dernek binası tutularak aktif hale getirilen Girişimci Alanya İş Kadınları Derneği, kadın girişimcilerin ticaret dünyasında daha etkin olabilmesi için önemli bir adım atmış oldu.