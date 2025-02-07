Alanya’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'nın (UKOME) aldığı kararla, yeni fiyatlar açıklandı. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle şehir içi ulaşımda beklenen zam, özellikle günlük yolculuk yapanlar için ekonomik kaygıları artırdı.

Yeni tarifelere göre, Konaklı - Alanya arası 45 TL, Payallar - Alanya arası 55 TL, Türkler - Alanya arası 55 TL ve Avsallar - Alanya arası 60 TL olarak belirlendi. Sezon başında 65 TL olan Okurcalar - Alanya arası 90 TL’ye, Alanya - Manavgat ise 115 TL’ye yükseldi. Doğu hattındaki fiyatlar ise Gazipaşa - Alanya arasında 135 TL, Demirtaş - Alanya 55 TL olarak belirlendi.

Zam, halk arasında tartışmalara yol açarken, esnafın talebi doğrultusunda yapılan artışın, ulaşım giderlerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.