İslam Memiş, TV 100'deki köşesinde altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini yazdı. Altın alacakların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı.

Altın yatırımı için doğru zaman mı? Tam, çeyrek, yarım, çekili altın mı alınmalı?

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri ve değerlendirmeleri şöyle:

"Gram altın, ocakta sakin bir seyirde işlemler gerçekleştirdi.

Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 50-2 bin 70 lira aralığında oyalanıyor.

Bugün 2 bin 70 lira seviyesinde ancak yakında 2 bin 90 lirayı test edebilir.

Bu yıl ki hedefim malum 3 bin lira seviyesi.

Son iki haftadır çeyrek altın da müthiş bir işçilik var.

Tam 70 lira.

Doğru duydunuz.

Bugün 3 bin 457 liralık çeyrek altının 70 lirası işçilik.

Normal fiyatının 3 bin 387 lira olması gerekiyor.

Çeyrek altın da Darphane tarafından basılan ziynet altın grubundadır.

Yani, Darphane haricinde kimse sikke altın dediğimiz Cumhuriyet, Ziynet, Yarım ve Çeyrek altın basamaz.

Son iki haftadır Darphane çeyrek altın üretiminde ya da basımında ciddi sıkıntı yaşıyor.

Bu da sektörün kiloyla ya da torbalarla aldığı çeyrek altınlarda işçiliğe neden oluyor.

Rafine, büyük toptancı ya da tüccar, kilolarca fiziki külçe altını Darphane’ye veriyor, Darphane o külçeyi ziynet altınlara çevirip geri veriyor.

Sorun nerede olabilir?



1- 2023’de ithalat nedenli fiziki altına kota sınırı gelmişti.

O gün Türkiye’de normal olarak 1 kg külçe altına 3 bin dolar işçilik gelmişti.



Talep çok, mal yok olunca gözünüzün gördüğü her şey karaborsa olur ya, bu da öyle bir şey.



Ocakta 1-2 bin dolar aralığında oynaya işçilik devam ediyor.

İşçilik tarafında yaşanan yükseliş malın az bulunması kaynaklı olabilir.

2- Talep patlaması



Sakin seyirde işlemler gerçekleştiren altın fiyatlarının bu yıl içeride ve dışarıda rekor kırması bekleniyor.



İçeride ciddi bir talep zaten var.

Asgari ücret ve emekli zamları, ikramiyeler, EYT ödemeleri vesaire gibi ek nakitler talebi artırdı.

Altın, güvenli liman.

Özellikle yastık altına hızlı bir dönüş var.

3- Rafineri sıralama uygulamasında hata olabilir!

Darphane’de her ne kadar sıra uygulaması olsa da, bu tarafta yeni bir düzenleme yapılması gerekir.

Öncelikli müşteri uygulaması sonlanmalı.

Öncelikli olan her şey istismara neden olur.

4- Fırsatçılık!

Talep çok, arz tarafı da sıkıştı, sıralamada da sorun varsa ne olacak? Tabii ki fırsatçılık.

Darphane’den çeyrek altınını alanlar (öncelikli olanlar) nasıl olsa mal az çıkıyor diye diledikleri gibi işçilik koyuyorlar.

Yani, düpedüz fırsatçılık ve şeytanlık.

Mahalle kuyumcusu da o rafineriden işçilikli satın alıyor.

Vatandaş da çeyrek altın alırken kiminle muhatap mahalle kuyumcusuyla.

Siz zannediyorsunuz ki küçük esnaf işçilik koyuyor, stok yapıyor.

Türkiye’de o işler öyle yürümüyor.

Akıllı olan her şeyi görüyor ve biliyor.

Bu konu sektörde rahatsızlığa neden olduğundan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı, Darphane Genel Müdürü ile görüştü.

Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı.

İKO’nun sayfasında şu mesaj yazıyordu: “Darphane, ziynet altınların üretimini artırıyor, Darphane yönetimi, Başkan Atayık’a ziynet altınların üretimini artıracağı sözünü verdi.”

Darphane, İKO Başkanı’na söz vermiş.

Toparlayacak olursam, bugünlerde çeyrek, yarım ve tam altın almayın.

Çünkü işçilikli.

Zarar ediyorsunuz aldığınızda.

Çekili altın (makasla kesilen astar altın) en uygunu.

Konuşacak, yazacak çok şey var ama şimdilik susuyorum, sessizce izliyorum.

Ama az kaldı.

Bu film bir yerde kopacak.