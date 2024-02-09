Akaryakıtta tabela yine değişiyor..

Sık sık değişime uğrayan akaryakıt fiyatları, kimi zaman sürücülere nefes olurken kimi zaman da çileden çıkartıyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti. Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi.

Motorine 1 lira 40 kuruş zam

Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.

Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.

Buna göre 45 litrelik bir araç deposu, bin 950 TL civarına dolacak.