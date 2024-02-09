Akaryakıtta tabela yine değişiyor..

Sık sık değişime uğrayan akaryakıt fiyatları, kimi zaman sürücülere nefes olurken kimi zaman da çileden çıkartıyor.

Eski Alanya Kaymakamı Tanrıseven'den Alanya Açıklaması Eski Alanya Kaymakamı Tanrıseven'den Alanya Açıklaması

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti. Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi.

Motorine 1 lira 40 kuruş zam

Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.

Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.

Buna göre 45 litrelik bir araç deposu, bin 950 TL civarına dolacak.