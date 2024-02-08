Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, Yeniçağ gazetesine verdiği röportajda 2024 yılı için konut ve arsa yatırımlarına dair öngörülerini paylaştı. Büyükduman, kira fiyatlarının artabileceğini, yatırım için nüfus artışı olan bölgelere ve 1+1 veya 2+1 evlere yönelmenin faydalı olabileceğini söyledi. Büyükduman, yüksek enflasyondan dolayı konut fiyatlarının gerilemediğini, ancak fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığını belirtti. Yerel seçimlerin konut piyasası üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını öngören Büyükduman, mevcut yerel yönetimlerle arası iyi olan müteahhitlerin ruhsat alma sürecinde avantajlı olabileceğini söyledi. Yüksek faizlerin konuta olan ilgiyi kısa vadede azaltabileceğini, ancak birinci el konut piyasasında alım fırsatı doğurabileceğini belirten Büyükduman, yatırımcıların nakit akışı için 1+1 veya 2+1 evlere yönelmesini önerdi. Nüfus artışı olan bölgelere ve üniversite veya hastane civarındaki 1+1 veya 2+1 evlere yatırım yapmanın potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Büyükduman, yatırımcılara kendi araştırmalarını yapmalarını da tavsiye etti. Büyükduman, bu sorunun yatırımcının yaşına, gelirine ve gelecekle ilgili beklentilerine bağlı olduğunu söyledi. Sermaye artışı bekleyenlerin arsaya, nakit akışı bekleyenlerin ise konuta yönelmesini önerdi. İnşaat maliyetlerindeki artışın uzun vadede konut satışlarına yansıyacağını, ancak kısa vadede bununla birebir bir ilişkinin bulunmadığını belirten Büyükduman, yeterli talebin olmadığı piyasalarda konut fiyatlarının düşme eğilimi gösterebileceğini söyledi. Cari fiyatlar olarak bir düşüş öngörmediğini, ancak fiyatların enflasyonun gerisinde kalabileceğini ifade eden Büyükduman, orta vadede kiralarda daha fazla artış beklediğini söyledi.

Ahmet Büyükduman’ın öngörülerine göre 2024 yılında kira fiyatlarında artış beklenirken, konut satış fiyatlarında enflasyondan daha düşük bir artış öngörülüyor. Yatırımcılar için nüfus artışı olan bölgelere ve üniversite veya hastane civarındaki 1+1 veya 2+1 evlere yönelmek cazip bir seçenek olabilir.