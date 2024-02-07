Yıllarca Alanya, Antalya, Muğla, İzmir ve Diyarbakır’da görev yapan ve görev yaptığı yerlerde turizm potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunan Tanrıseven, Üniversitelerde de turizm ile ilgili ders verdi. Halen Kırklareli Vali Yardımcısı olan Dr. Hasan Tanrıseven, görüştüğü Alanya’daki yerleşik yabancıların bir kısmının ülkelerine döndüğünü belirtti. Alanya’da görev yaparken tanıştığı, İngiltere (Birleşik Krallık) ve Finlandiya vatandaşı tanıdığı kişilerin konutlarını satarak ülkelerine döndüğüne dikkat çeken Tanrıseven, resmi verilere göre yabancılara konut satışının da önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.

YEREL EKONOMİYE DESTEK

Ülkemize yerleşen yabancıların yaptıkları harcama ile yerel ekonomiye katkı sağladığını ve kendi ülkelerinde de Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunduklarını belirten Tanrıseven sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Dear Governor” (Sayın Kaymakam/Vali) diye söze başlamış mesajına. Mesajın sahibi Alanya’da görev yaptığım dönemde tanıştığım bir İngiliz. Yaptığım çalışmaları sosyal medyadan ilgiyle izlediğini belirtiyor. Ben de kendisine hayatın nasıl gittiğini sordum. Alanya’daki evini sattığını ve İngiltere’ye döndüğünü söyledi. Yılbaşında da bir Finliden mesaj almıştım. O da evini satarak Finlandiya’ya geri döndüğünü yazmıştı. Nedenini sorduğumda da Alanya ve Mahmutlar’ın öncekinden çok farklı hale geldiğini belirtti.

YABANCIYA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Resmi veriler de bunu doğruluyor. TÜİK’e göre 2023 yılında yabancılara yapılan konut satışı önceki yıla göre yarı yarıya azalmış. Dahası, Aralık ayındaki yabancılara konut satışı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 azalmış. Yani daha önce 3 konut satılırken artık ancak bir konut satılabiliyor. Konut satışında Antalya daha önce açık ara birinci iken artık İstanbul’un ardından ikinci sıraya gerilemiş.

YABANCILAR AYRILIYOR

Dün resmi nüfus verileri de açıklandı. Türkiye’de resmi olarak ikamet eden yabancı nüfus geçen yıl tam 253 bin azalarak bir buçuk milyona düşmüş. Bir başka deyişle Emekli olup Ülkemize yerleşmeye gelen ya da nitelikli bir işte çalışmak üzere gelip çalışma izni alan her altı yabancıdan biri Türkiye’yi terk etmiş. İstanbul, Antalya, Alanya, Manavgat gibi yeryüzü cenneti olarak adlandırdığımız yerlerin bugün yabancılar tarafından artık çekim merkezi olarak görülmemesi üzüntü verici. Sözünü ettiğimiz yabancılar mülteci ya da izinsiz göçmen olarak ülkemize gelen kişiler değil. Yukarıdaki veriler ağırlıklı olarak Ülkemize gelen, konut alan, restoranlarda yemek yiyen, hatırı sayılır bir harcama yaparak yerelde yaşadıkları yerin ekonomisine katkı sağlayan çoğu Avrupalı olan yabancılar.

TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜCÜ

Ülkemizin hem yatırım için hem de yerleşmek için belli bir gelir düzeyinin üzerindeki yabancılar daha cazip hale gelmesi konusu üzerinde düşünmek ve bu konuda çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü Ülkemize yerleşen yabancılar aynı zamanda Ülkemizin yumuşak gücü (soft power) ve bu insanların kendi ülkelerinde Türkiye’nin tanıtımına yaptığı katkılar göz ardı edilmemeli.