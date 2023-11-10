Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.



Tatbikat olduğu ortaya çıktı

Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.