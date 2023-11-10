Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkiye’nin ulusal strateji hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden biri olmak adına önemli bir adım attı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen ve bu doğrultuda planlı adımlar atamaya devam eden ALKÜ, ülkemizde bulunan üniversitelere örnek olacak bir projeye başladı. ALKÜ, gelecek nesillere daha temiz ve kaliteli bir çevre emanet etmek, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla Kestel Yerleşkesinin tamamına Güneş Enerji Santrali kurulumu yaptırıyor. Üniversitenin çatı ile otopark üstlerine kurulacak ve 90 bin metrekare alanı kapsayacak GES projesi sayesinde ALKÜ, yerleşkelerinin bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.



İlk panel montajı gerçekleştirildi

ALKÜ Kestel Yerleşkesinde çatı ve otopark üstlerine yapımı başlanan Güneş Enerji Santrali’nin (GES) ilk panel montajı Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından yapıldı. İlk panel montajına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Hüseyin Er, daire başkanları ve firma yetkilileri katıldı. İlk panel montajının yapılmasının ardından önemli açıklamalarda bulunan Rektör Türkdoğan, “Proje tamamlandığında yerleşkenin bütün elektrik ihtiyacını GES’ten karşılayabileceğiz.” dedi. Rektör Türkdoğan, Türkiye’de üniversiteler arasında yenilenebilir enerjide altın çağı başlatan öncü bir üniversite olmak için önemli bir projeye başladıklarını ifade ederek, “Bugün Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin ilk panel montajını tamamlamış olmanın ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin ALKÜ ailesi olarak gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemiz sürdürülebilir enerji alanında önemli bir adım atmakla birlikte çevre dostu olduğunu da somut olarak göstermiştir. İhalesi ALKÜ Yapı İşleri ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve projede emeği geçen ekip arkadaşlarımı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” diye konuştu.



Yerleşkede 2 milyon 100 bin kilowatt elektrik üretilecek

ALKÜ’de kurulacak GES projesiyle yıllık 2 milyon 100 bin kilowatt elektrik üretilebilecek ve 1.1658 kilowatt saat gücünde güneş enerji santrali kazandırılacak. Projede yüzde yüze yerli ve milli ürün olan son teknoloji güneş panelleri kullanılacak. Tüm dünyanın kullandığı en üst sekmen olan paneller sayesinde üretilen elektriğin tüketilmesinde enerji kaybı en aza inecek