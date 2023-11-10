Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde ölümsüz liderini andı. ALKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile ALTSO Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın ile Prof. Dr. Mehmet Kılıç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Anma törenin ardından Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’na geçildi. Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mutlu Terzioğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Eren Lehimler Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi. İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen müzik dinletisinde duygu dolu anlar yaşandı.

“ATATÜRK’Ü ANLAMAK” İSİMLİ PROGRAM YAPILDI

Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda müzik dinletisinin ardından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Irmak Karabulut tarafından “Atatürk’ü Anlamak” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu konferansta Öğr. Gör. Karabulut, “Atatürk’ün tüm hayatı boyunca elde ettiği sayısız başarıda mucizelere yer yoktur. Onun başarısının ardında inanç, akıl, bilgi, cesaret, gerçekçilik gibi değerler vardır.” dedi. Atatürk’ün Türkiye’yi ve Türk milletini yok etmek isteyenlere büyük bir ders verdiğini belirten Karabulut, “Ankara’da TBMM kurulduğu zaman Avrupa’nın batısında güçlü emperyalistler Türkiye’yi Sevr ile parçalayıp yok etmeye çalışıyorlardı. Rusya’daki iktidar ise Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi Türkiye’yi ele geçireceğini sanıyordu. Atatürk ise her ikisinin planlarına da boyun eğmemiştir.” şeklinde konuştu.

KARABULUT, “UNESCO ATATÜRK’Ü İNSANLIĞIN ONUR SİMGESİ OLARAK GÖRÜYOR”