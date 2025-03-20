İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil olmak üzere toplamda 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrası sosyal medya platformlarında tespit edilen bazı provokatif paylaşımlar, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında araştırılmaya başlandı.

Bu paylaşımları yapan hesap yöneticileri olarak değerlendirilen 261 şüpheli belirlenirken, bu kişilerin 62'sinin yurt dışında bulunduğu kaydedildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı’nın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda, bu şüphelilerden 37'sinin yakalandığı ve diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinin ardından 20 Mart 2025 tarihi saat 06.00'ya kadar toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı tespit edildi. Bu paylaşımların %66'sının isimli hesaplardan, %34'ünün ise bot hesaplardan geldiği belirlendi.



Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Alınan bu önlemler, sosyal medya üzerinde yürütülen faaliyetlerin kontrol altına alınması ve suç işleme niyeti taşıyan içeriklerin engellenmesi amacı taşımaktadır.



Olayın gelişmeleri takip edilmeye devam edecek ve ilgili şüphelilere yönelik adli süreçler ilerleyecektir.