Antalya'da Jandarma, organize suçlarla mücadele kapsamında C.F.'nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 45 şüpheli yakalanırken, toplamda yaklaşık 15 milyar TL değerinde malvarlığına el konuldu.

Yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen mal varlıkları arasında bir adet 250 odalı beş yıldızlı otel, OSB üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, üç adet apartman, iki adet büyük et entegre tesisi, 29 villa, altı iş yeri, 71 arsa ve tarla ile 76 araç yer alıyor. Ayrıca dört şirkete, 5549 Sayılı Kanun gereğince MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konulmuş olup, bu şirketlere kayyım ataması yapılarak adli tahkikat başlatıldı.

Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona 650 Jandarma personeli katıldı. Operasyon, Antalya merkezinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'deki 61 ayrı adreste eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan organize suç örgütü üyelerinin, tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdığı, çekleri ve senetleri şantaj ve tehdit yoluyla tahsil ettikleri, bu süreçte mağdurların şikâyetçi olmalarını engelledikleri ve teminat olarak aldıkları çekleri faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek yüksek oranlarda "komisyon" adı altında faiz talep ettikleri belirlendi.

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek ve senet, tapu belgeleri, satış sözleşmeleri, telefonlar ve bellekler ele geçirildi.

Antalya Valisi, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa Kaymakamları ile operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonu gerçekleştiren Jandarma ekipleri ile MASAK çalışanlarına tebriklerini iletti. Bu operasyonun, organize suç örgütleriyle mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı.