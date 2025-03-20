Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart 2025 tarihinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde ve servis araçlarında kapsamlı güvenlik uygulamaları yaptı. Bu denetimlerde, okul çevrelerinde bulunan çeşitli işletmeler ve servis araçları üzerinde detaylı kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama kapsamında, 4 internet kafe, 3 nargile kafe, 6 kıraathane, 5 park bahçe, 2 iddia bayii ve 3 çay evi denetlendi. Uygulama sırasında toplamda 288 şahıs sorgulandı.



77 okul servisi üzerinde yapılan kontroller sonucunda, bir okul servisine 2.167 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, yoklama kaçağı olarak tespit edilen bir şahsa da gerekli tebligat yapılarak konuyla ilgili işlemler başlatıldı.



Bu tür güvenlik uygulamalarının düzenli olarak yapılmasının, çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Emniyet yetkilileri, okul çevrelerinde alınan bu önlemlerle birlikte toplumsal güvenliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Uygulamanın başarıyla tamamlanması, okul çevrelerinde daha güvenli bir ortam yaratma amacını taşırken, veliler ve eğitimciler tarafından da olumlu karşılandı.