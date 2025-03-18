Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Bir motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü genç bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü genç kadın, yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.