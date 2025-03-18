Alanya'da bir çocuk parkında meydana gelen mide bulandırıcı olay, büyük tepki çekti. Öğle saatlerinde çocukların oyun oynadığı esnada, park içindeki ağaçların arkasına gizlenen bir kişinin, çocuklara yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edildi. O anlar ise parkta bulunan öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın hemen ardından, çevredeki aileler ve çocuklar durumu yetkililere bildirdi. Parkta yaşanan bu tür olayların artması, aileleri tedirgin ederken, güvenliğin sağlanması için alınacak önlemler konusunda soru işaretleri oluşturuyor. İlçe yetkilileri, konuyla ilgili olarak açıklama yaparak, olayın tüm yönleriyle inceleneceğini ve benzer durumların önüne geçilmesi için gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Bu olayla beraber, Alanya'da çocukların güvenliğini sağlamak için daha fazla güvenlik önlemi ve farkındalık kampanyalarına ihtiyaç olduğu açıktır. Çocukların oynadığı alanlarda güvenliğin artırılması, ailelerin içini rahatlatacaktır.