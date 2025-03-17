Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olay, çevrede büyük paniğe neden oldu. Bir apartmanın çatısına çıkan genç bir kız, intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, genç kızı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Güvenli bir şekilde çatıdan indirilen genç kız, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın intihar girişiminin nedenleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.