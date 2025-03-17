Alanya’da, merkezi bir nokta olan Vergi Dairesi önünde gece saatlerinde gerçekleşen olay, trafik polislerinin denetim sırasında iki vatandaş arasında çıkan bir anlaşmazlıkla başladı. Henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir sebepten kaynaklanan tartışma, kısa sürede gergin bir hal aldı.



Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler, gergin anları gözler önüne serdi. Videolarda, trafik polisi ile vatandaşlar arasında karşılıklı sözlü atışmaların yaşandığı görüldü.



Yetkililer, Alanya’da güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceğini ve sıklaştırılacağını belirtti. Olayın ardından herhangi bir ciddi yaralanma veya tutuklama olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak tarafların ifadelerinin alınacağı da kaydedildi.