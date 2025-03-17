Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kargıcak Mahallesi’nde drift yaparak trafiği tehlikeye sokan bir kamyonet sürücüsünü yakalayarak cezai işlem gerçekleştirdi. Drift atmanın tehlikeli bir eylem olduğunu belirten yetkililer, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

Yapılan denetimler sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde, drift atmaktan ve Yetersiz sürücü belgesiz sertifika ile araç kullanmaktan toplamda 55 bin 659 TL tutarında ceza kesilen sürcünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara karşı denetimlerin süreceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alınacağı ifade edildi.