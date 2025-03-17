Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Mola Kavşağı civarında gerçekleştirdikleri kamera kontrollerinde bir ticari taksi sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Bu ihlaller sonucu, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Ters yönde seyretmekten, kaldırım üzerinden geçmek ve levha ihlali, muayenesiz araç kullanmak, sigortasız araç kullanma ihlallerinden toplamda 13 bin 420 TL para cezası uygulanırken, sürücünün aracı da otoparka çekildi.

Yetkililer, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı denetimlerin artırılacağını belirtti. Sürücülere, trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunarak, her zaman dikkatli olmalarının altını çizdiler.