Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil pazarında önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte, ikinci el otomobil satışı yapmak isteyen işletmelerin artık yetki belgesi alması zorunlu hale geldi. Bu adım, otomobil fiyatlarındaki aşırı artışların ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla atıldı.

Yeni Yönetmelik ile Belirlenen Kurallar

Yönetmelikte, ikinci el otomobil satışı yapan işletmelerin uyması gereken bazı kurallar şu şekilde sıralandı:



Yetki Belgesi Zorunluluğu: İkinci el otomobil satışı gerçekleştiren işletmeler, yetki belgesi numarasını ve işletme adını ilanlarında açıkça belirtmek zorundadır.

Doğru Bilgi Verme: İlanlarda yanıltıcı bilgi ve belgelerin kullanılmaması gerekmektedir.

İlan Sürekliliği: İkinci el araçların satışı, taşıt teslim belgesi süresi sona erdiğinde veya ilan verme yetkisi bittiğinde derhal sonlandırılmalıdır.

Elektronik Platformlara Yükümlülükler

İkinci el otomobil satışına yönelik ilanların yayımlandığı internet platformları da belirli yükümlülüklere tabi olacak:

Yetki Belgesi Kontrolü: İşletmelerin üyelik işlemlerinden önce, yetki belgesi kontrolü yapılacak ve belgesiz işletmelere izin verilmeyecek.

Kişisel Bilgilerin Doğrulanması: Gerçek ve tüzel kişilerin bilgileri, ilan yayımlanmadan önce doğrulanmalıdır.

Yıllık Bilgi Güncellemeleri: Her yıl, işletmelerin bilgileri kontrol edilerek güncellenmeli ve bu bilgiler en az beş yıl süreyle saklanmalıdır.

İlan Bilgilerinin Şeffaflığı: İlan veren kişilerin kimlik bilgileri, ilanlarda açıkça belirtilmelidir.

Müşteri İletişimi: İlanlara ilişkin taleplerin iletilebilmesi için etkili bir müşteri hizmetleri sistemi kurulmalıdır.

Yanıltıcı İlanların Önlenmesi: Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanların engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bu yeni düzenlemeler, ikinci el otomobil pazarında daha adil ve şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmayı amaçlamakta ve tüketicilerin haklarını koruma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.