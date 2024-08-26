Mahmutlar ve Alanya Şube Müdürleri ile çalışanları, İş Bankası’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, bankanın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılık ve saygı bir kez daha vurgulandı. Çelenk sunma etkinliği, İş Bankası’nın tarihine, değerlerine ve Türk ekonomisine olan katkılarına dikkat çekti.

İş Bankası, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını desteklemeye yönelik önemli adımlar atmış, modern finans hizmetleri sunarak, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmuştur.