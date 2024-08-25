Alanya’da otopark ücretlerine gelen büyük zamlar, hem yerel halk hem de turistlerden yoğun tepki topladı. Alanya Belediyesi, mali sıkıntılarını aşabilmek amacıyla ücretli otopark tarifelerinde ciddi bir artış yapma kararı aldı. Yapılan zamlarla birlikte otomobil sahiplerinin park ücreti yüzde 400, kamyonet sahiplerinin ise yüzde 566 oranında arttı.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu adımın belediyenin borçlarını ödeyebilmek için atıldığını ifade ederken, vatandaşlar yeni tarifeler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor. Yeni tarifeye göre, otomobiller için saatlik otopark ücreti 50 TL’ye, kamyonetler içinse 100 TL’ye yükseldi.

Böylesine yüksek oranlardaki zamlara karşı çıkan vatandaşlar, geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek bu artışların kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Hem yerel halk hem de Alanya’yı ziyaret eden turistler, yeni fiyatların bütçelerini olumsuz etkilediğini aktarıyor. Tepkilerin artması üzerine, Alanya Belediyesi'nin bu kararını nasıl gözden geçireceği merak konusu.