Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla önemli bir adım attı. Ülke genelinde et fiyatlarının düşüş göstermesi sonucu, bu indirimlerin tüketicilere yansımasını sağlamak için denetimlerini artırma kararı aldı. Bakanlık, et fiyatlarındaki gerilemeleri dikkate alarak, bu düşüşleri tüketiciyle paylaşmayan kasaplara cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Bu çerçevede, denetim ekipleri, kasapları ve et satış noktalarını sıkı bir şekilde incelerken, fiyat artışlarının yanı sıra indirimlerin de takip edileceği belirtildi. Haksız kazanç elde eden işletmelere yönelik yaptırımların gündeme geleceği, bu sayede tüketicilerin adil fiyatlarla et ürünlerine ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması için gereken tüm önlemleri alacağını ve piyasa denetimlerinin süreceğini duyurdu. Bu uygulama ile birlikte, vatandaşların alım gücünün artırılması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amaçlanıyor.