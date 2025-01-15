Türkiye, son zamanlarda telefon dolandırıcılığının artış gösterdiği bir dönemden geçiyor. Dolandırıcılar, belirledikleri kurbanlara ulaşarak kendilerini polis, savcı veya asker gibi tanıtıyor ve çeşitli korkutucu senaryolarla, adlarının terör örgütleri soruşturmasına karıştığını belirterek para ve altın talep ediyor. Eğitim seviyesi ve meslek fark etmeksizin birçok kişi bu dolandırıcılık oyununa düşüyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı halkı bilinçlendirmek amacıyla SMS bilgilendirmeleri yaparak dikkat çekiyor. Güncellenen mesajda, "Telefonda kendisini Polis Asker Savcı olarak tanıtıp, ADINIZ FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların bu gibi durumlarda dikkatli olmaları, acele kararlar vermemeleri ve resmi makamlara başvurmaları gerektiği vurgulandı. Dolandırıcılara karşı alınacak tedbirlerin bilinçli bir toplum oluşturmak adına büyük önem taşıdığı bildiriliyor.