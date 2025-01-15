Alanya'da, Liman ve iskele bölgesindeki sorunların çözümüne yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilgili kurum amirleri, oda başkanları, siyasi parti başkanları ve Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay ile kooperatif üyeleri katıldı.



Alanya Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında bilgi verdiler.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer, "Alanya'mızın en önemli bölgelerinden biri olan liman ve iskele bölgesi için gerekli girişimleri yaptık," diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Belediye Başkanımızla birlikte siyasi parti başkanlarımızın da katılımıyla Ankara'da balıkçı kooperatifi üyelerinin haklarını koruyarak iskeledeki sorunları aktardığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Amacımız Alanya'nın vitrini konumundaki bu alanın altyapı ve fiziki problemlerini çözerek gerekli düzenlemeleri yapmaktır."

Kaymakam Ürkmezer ayrıca, “İskele bölgemizle ilgili çalışmaları hep birlikte tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız,” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik; Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay ile kooperatif üyelerinin görüşlerini dinleyerek önerileri değerlendirdiler. Bu tür istişarelerin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.