Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bayır, Orhan ve Çakallar Mahallelerinde yol açma, sathi kaplama ve genişletme işlemleri yapılırken, mevcut yolların bakım ve onarımları da titizlikle yürütülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve mahalle muhtarları, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek ekiplere ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e teşekkür etti.

ULAŞIM KONFORU ARTIYOR

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kırsal mahallelerin ve grup yolu bağlantılarının ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, ‘’ Yolların standartlarını yükseltmek için asfalt kaplama ve genişletme çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Program dahilinde ulaşımın zorlaştığı bölgelerdeki sorunları çözüyoruz ’’ diye konuştu. Başkan Özçelik, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve ulaşım konforunu artırmak adına çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.